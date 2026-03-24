Kylian Mbappé sagt, wie es um sein linkes Knie wirklich steht

Kylian Mbappé hat sich wegen einer Knieverletzung einige Wochen aus dem Spielbetrieb verabschieden müssen, ehe er zuletzt zurückgekehrt ist. Erstmals spricht der 27-Jährige nun öffentlich über seine Blessur.

Zuletzt stand der Torjäger bei Real wieder zweimal auf dem Platz. Als Joker konnte er aber sowohl beim Sieg gegen Manchester City in der Champions League wie auch beim Triumph im Derby gegen Atlético jeweils wenig Akzente setzen. Mbappé ist noch nicht bei 100 Prozent. Grundsätzlich habe er sich aber von seiner Knieverletzung erholt, wie er beim Einrücken zur französischen Nationalmannschaft gegenüber Journalisten versichert. «Mein Knie ist in Ordnung. Es wird besser. Es entwickelt sich ziemlich gut, und ich weiss, dass es viel Spekulation darüber gab und einige falsche Dinge gesagt wurden. Es ist das Leben eines Athleten auf hohem Niveau, und wir sind es gewohnt, dass Menschen Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen oder eine Grundlage für Fakten zu haben.»

In Spanien wurde darüber spekuliert, dass die Blessur von Mbappé derart gravierend ist, dass sogar die WM im Sommer in Gefahr sei. Davon will der Stürmer nichts wissen. Er liess sich in seiner Heimat von Spezialisten untersuchen und hat offenbar eine effektive Methode zur Reha gefunden: «Ich hatte in Paris die Gelegenheit, eine gute Diagnose zu bekommen. Und gemeinsam konnten wir einen Plan schmieden, um zu meiner besten Form bei Real Madrid und auch für die Weltmeisterschaft zurückzukehren.»

Nicht zum Plan gehört die Idee, sich bei Real in den kommenden Wochen zu schonen: «Für mich ist es glasklar, dass ich jedes Spiel mit Real Madrid spielen möchte.» So habe er es auch bei den letzten beiden Weltmeisterschaften getan. Einmal wurde er dabei mit der Équipe tricolore Weltmeister (2018) und einmal Vizeweltmeister (2022).