Ex-YB-Profi Silvan Hefti bei HSV endlich zurück im Training

Rechtsverteidiger Silvan Hefti kann beim Hamburger SV endlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Der 27-Jährige fiel wegen Rückenproblemen bei den Hanseaten seit Ende September aus. Nachdem Hefti am Dienstag noch individuell trainierte, ist er am Mittwoch im Mannschaftstraining dabei, wie der HSV mitteilt. Ein Einsatz des früheren YB-Profis beim nächsten Ligaspiel am Freitagabend in Braunschweig ist allerdings noch ausgeschlossen, wie Trainer STeffen Baumgart klarstellte.

Dasselbe gilt auch für Dennis Hadzikadunic und Emir Sahiti, die nach überstandenen Blessuren am Mittwoch neben Hefti ebenfalls ins Teamtraining zurückkehren konnten.

psc 6 November, 2024 14:53