SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Finalniederlage

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet seinen Rücktritt an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 14:29
Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet seinen Rücktritt an

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet den Verbandsbossen nach der Finalniederlage am Afrika Cup gegen Senegal seinen Rücktritt an.

Die Nordafrikaner haben das Endspiel vor eigenem Anhang im Januar auf äusserst dramatische Art und Weise in der Verlängerung verloren und das grosse Ziel des Titelgewinns verpasst. Regragui zieht nun laut «Foot Mercato» seine Konsequenzen und bietet seinen Rücktritt an.

Der marokkanische Verband muss diesem zustimmen. Die WM startet in vier Monaten. Es müsste kurzfristig ein neuer Trainer gesucht werden. Regragui hat das Amt nach der WM 2022 angetreten. In 49 Spielen unter seiner Leitung weist die Mannschaft einen sehr starken Punkteschnitt von 2,37 Zählern auf.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mehr entdecken
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Spektakuläres Spiel

Jan Elvedi feiert Premieren-Tor für Fürth

7.02.2026 - 09:20
Spielt in der Ligue 2

Der FC Basel gibt ein Angebot für Nati-Verteidiger Becir Omeragic ab

6.02.2026 - 20:57
Fehlt erneut

Cristiano Ronaldo setzt Streik auch beim Spitzenspiel fort

6.02.2026 - 17:53
Auf der Zielgeraden

Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

6.02.2026 - 17:34
Bestätigung erfolgt

Fix: Ein St. Galler Verteidiger wechselt zurück nach Österreich

6.02.2026 - 16:53
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

6.02.2026 - 16:30
Marina Theodoraki geht

18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

6.02.2026 - 15:15
Nach Finalniederlage

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet seinen Rücktritt an

6.02.2026 - 14:29
Nach Graz

St. Gallens Ösi-Verteidiger Vallci kehrt in die Heimat zurück

6.02.2026 - 10:44