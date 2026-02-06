Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet seinen Rücktritt an

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui bietet den Verbandsbossen nach der Finalniederlage am Afrika Cup gegen Senegal seinen Rücktritt an.

Die Nordafrikaner haben das Endspiel vor eigenem Anhang im Januar auf äusserst dramatische Art und Weise in der Verlängerung verloren und das grosse Ziel des Titelgewinns verpasst. Regragui zieht nun laut «Foot Mercato» seine Konsequenzen und bietet seinen Rücktritt an.

Der marokkanische Verband muss diesem zustimmen. Die WM startet in vier Monaten. Es müsste kurzfristig ein neuer Trainer gesucht werden. Regragui hat das Amt nach der WM 2022 angetreten. In 49 Spielen unter seiner Leitung weist die Mannschaft einen sehr starken Punkteschnitt von 2,37 Zählern auf.