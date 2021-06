Nicklas Bendtner beendet seine Karriere

Der dänische Stürmer Nicklas Bendtner gibt mit 33 Jahren sein definitives Karriereende bekannt.

Der Angreifer hat bis Anfang 2020 wieder in seiner Heimat beim FC Kopenhagen gespielt. Seither war er vereinslos. Nun verkündet Bendtner, dass es kein Comeback mehr geben wird. Der frühere Arsenal-, Juve- und Wolfsburg-Stürmer beendet die Spielerkarriere endgültig. Für Dänemarks Nationalmannschaft hat er insgesamt 81 Spiele bestritten. “Es fehlt mir jeden Tag, aber es ist mir bewusst, dass das Ende gekommen ist. Ich denke, dass ich noch viel Zeit brauchen werden, um zu verstehen, dass es wirklich fertig ist jetzt. Nun werde ich etwas anderes suchen, das mich so erfüllt, wie es das Fussballspielen während all den Jahren tat. Ich bin daran eine Trainerkarriere einzuschlagen. Ich hoffe, dass mich das ähnlich oder noch mehr erfüllt als Spieler zu sein”, erklärt Bendtner bei “Discovery +”.

psc 3 Juni, 2021 12:07