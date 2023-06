Kein Abgang: Cristiano Ronaldo versichert Verbleib bei Al Nassr

Cristiano Ronaldo versichert, dass er den saudischen Verein al Nassr vorderhand nicht verlassen wird.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen, wonach der 38-jährige Portugiese mit seiner Familie in Saudi-Arabien unglücklich sei und das Land nach nur einem halben Jahr wieder verlassen wolle. Dem ist nicht so. "Ich bin hier glücklich. Ich möchte und werde hier weitermachen", sagt Ronaldo in einem von der saudi-arabischen Fussball-Liga veröffentlichten Interview. Und weiter: "Ich werde ein Teil eurer Welt, eurer Kultur sein. Ich hoffe, dass ich den Leuten durch meine Leistung Freude bereite und dass ich Dinge gewinnen werde."

Ronaldo hofft, dass weitere grosse Spieler den Weg nach Saudi-Arabien finden und die Liga stärker wird. Diese Aussagen kommen wenige Stunden, nachdem der Abschied von Lionel Messi bei Paris St. Germain offiziell wird. Auch um ihn sowie um Karim Benzema buhlt die saudische Liga. Den beiden Topspielern wurden äusserst lukrative Angebote hingelegt. Bei Ronaldo hat dieses Vorgehen der Scheichs gefruchtet.

psc 1 Juni, 2023 21:51