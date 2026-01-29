SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stefan Bukinac

YB verstärkt sich am Freitag mit einem serbischen Verteidiger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 19:12
Die Young Boys verstärken sich am Freitag in der Defensive: Stefan Bukinac wird einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Wie das Portal «Mozzart Sport» berichtet, ist der Deal mit dem 20-jährigen Serben und dessen aktuellem Klub bereits in trockenen Tüchern. Demnach zahlt YB für den Profi 2 Mio. Euro plus Boni. Derzeit spielt Bukinac noch in seiner Heimat bei Vojvodina.

Er kommt auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. YB reagiert damit auf den Ausfall von Jaouen Hadjam, der nach seiner Blessur am Afrika Cup noch mehrere Monate nicht zum Einsatz gelangen kann. Bukinac verfügt trotz jungem Alter bereits über einige Profierfahrung. Er ist auch amtierender serbischer U21-Nationalspieler.

Die Berner haben für die Verstärkung der linken Abwehrseite zwischenzeitlich auch Schweizer Lösungen wie Michael Heule und Junior Ligue diskutiert (4-4-2.ch berichtete). Die Wahl fällt nun aber auf einen ausländischen Profi mit viel Entwicklungspotential.

