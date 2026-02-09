Torjäger Jhon Duran hat in Russland unterschrieben

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 14:04
Der Wechsel des kolumbianischen Angreifers Jhon Duran von Saudi-Arabien nach Russland ist perfekt.

Der 22-jährige Nationalspieler verpflichtet sich auf Leihbasis bis Saisonende bei Zenit St. Petersburg. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Duran hat zuvor seinen Leihvertrag bei Fenerbahçe, wo er seit vergangenem Sommer spielte, aufgelöst.

Erst vor Jahresfrist schloss sich der frühere Premier League-Profi für 77 Mio. Euro dem saudischen Verein Al-Nassr an. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2030. Nach lediglich einem halben Jahr hat er den Klub allerdings wieder verlassen. Nun kommt er innerhalb von etwas mehr als einem Jahr beim vierten Klub unter.

