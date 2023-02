Das sagt Jürgen Klopp nach der Demontage durch Real Madrid

Trotz 2:0-Vorsprung bezog Liverpool an der Anfield Road gegen Real Madrid am Dienstagabend letztlich eine 2:5-Schlappe. Trainer Jürgen Klopp spricht nach der bitteren Niederlage.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison lieferten die Reds nicht so ab, wie man das von ihnen erwartet. In der Liga lediglich auf dem 8. Platz rangiert, scheint nun auch das Aus in der Königsklasse bereits nach dem Hinspiel besiegelt. Klopp ärgert sich vor allem über die defensiven Mängel seines Teams: «Wir haben alle fünf Tore verschenkt. Das heisst, wir hätten es besser machen können.» Dennoch sieht er auch Positives: In unserer Situation ist es wirklich wichtig, dass wir positive Schritte sehen, und die erste Halbzeit war, abgesehen von den beiden Gegentoren, so ziemlich das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben. Das zweite Tor war Slapstick.»

Abschreiben will der deutsche Coach das Rückspiel natürlich noch nicht. Er sieht trotz fast aussichtsloser Situation Chancen für sein Team: «Je näher man dem Spiel kommt, desto grösser werden unsere Chancen. Heute Abend haben sie 5:2 gewonnen, denn sie sind ziemlich gut im Kontern, und wir müssen etwas riskieren, um drei Tore zu schiessen. Wir gehen dorthin, um zu versuchen, das Spiel zu gewinnen.»

psc 22 Februar, 2023 10:20