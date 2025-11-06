Julian Nagelsmann nominiert Senkrechtstarter für die DFB-Elf

Julian Nagelsmann würdigt die starken Leistungen von Shootingstar Said El Mala und nominiert den Kölner erstmals für die Nationalmannschaft.

Der 19-jährige Flügelstürmer sorgt in der Bundesliga in dieser Saison für Furore. In neun Ligaspielen hat er bereits vier Treffer und zwei Assists markiert. Der FC Bayern, Borussia Dortmund und auch Topklubs aus dem Ausland haben ihn auf dem Schirm. Seine Auftritte in dieser Saison sind auch DFB-Coach Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben. El Mala erhält seine erste Nomination für die A-Nationalmannschaft Deutschlands. Bislang lief er noch für die U21 auf.

Deutschland trifft in den kommenden Tagen in der WM-Qualifikation auf Luxemburg und die Slowakei und will sich als Gruppensieger direkt für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada qualifizieren. El Mala könnte seinen Beitrag leisten. Zuletzt hat er sich im Training zwar leicht am Sprunggelenk verletzt, allerdings soll die Blessur nicht sehr gravierend sein.

Ebenfalls wieder mit dabei ist Leroy Sané.

Das komplette Aufgebot von Deutschland:

Mit diesen 25 wollen wir die WM-Quali perfekt machen! ️ _____

Und: Willkommen an Bord, @Zalando! pic.twitter.com/IkcL1yV1ld — DFB-Team (@DFB_Team) November 6, 2025

Peter Schneiter 6 November, 2025 13:08