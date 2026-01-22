Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

Der 1. FC Köln kann wohl schon bald wieder auf seinen Abwehrspieler Joël Schmied zurückgreifen.

Der 27-jährige Innenverteidiger fällt wegen einer Oberschenkelverletzung bereits seit Ende November des vergangenen Jahres aus. Nun gibt es aber positive Nachrichten vom Abwehrspieler: Schmied ist in dieser Woche nämlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und konnte endlich wieder individuelle Einheiten mit dem Ball absolvieren, wie der «Geissblog» schreibt.

Bald könnte der Ex-Sion-Profi auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Rückschläge gab es zuletzt demnach keine mehr. Sein Comeback rückt näher, wobei die Partie beim SC Freiburg am Sonntag wohl noch zu früh kommt.

Köln hat in der Defensive allgemein Probleme: Dominique Heintz fiel wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt ebenfalls aus, Timo Hübers (Knieverletzung) und Luca Kilian (Kreuzbandriss) müssen noch länger pausieren. Mit Jahmai Simpson-Pusey wurde deshalb zu Beginn dieses Jahres ein englisches ManCity-Talent ausgeliehen, das direkt dreimal über 90 Minuten zum Einsatz gelangte.