SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Endlich wieder im Training

Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 11:02
Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

Der 1. FC Köln kann wohl schon bald wieder auf seinen Abwehrspieler Joël Schmied zurückgreifen.

Der 27-jährige Innenverteidiger fällt wegen einer Oberschenkelverletzung bereits seit Ende November des vergangenen Jahres aus. Nun gibt es aber positive Nachrichten vom Abwehrspieler: Schmied ist in dieser Woche nämlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und konnte endlich wieder individuelle Einheiten mit dem Ball absolvieren, wie der «Geissblog» schreibt.

Bald könnte der Ex-Sion-Profi auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Rückschläge gab es zuletzt demnach keine mehr. Sein Comeback rückt näher, wobei die Partie beim SC Freiburg am Sonntag wohl noch zu früh kommt.

Köln hat in der Defensive allgemein Probleme: Dominique Heintz fiel wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt ebenfalls aus, Timo Hübers (Knieverletzung) und Luca Kilian (Kreuzbandriss) müssen noch länger pausieren. Mit Jahmai Simpson-Pusey wurde deshalb zu Beginn dieses Jahres ein englisches ManCity-Talent ausgeliehen, das direkt dreimal über 90 Minuten zum Einsatz gelangte.

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Fehlt weiterhin

Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln
Mehr entdecken
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Unterschrift in Leicester

Alisha Lehmann findet neuen Klub und kehrt auf die Insel zurück

22.01.2026 - 17:28
Unter anderem Nizza

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wird französischen Klubs angeboten

22.01.2026 - 16:56
Wechsel perfekt

Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub

22.01.2026 - 16:39
Endlich wieder im Training

Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

22.01.2026 - 11:02
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter

20.01.2026 - 17:53
Trotz Interessenten

Freiburg lässt den Schweizer Verteidiger Bruno Ogbus wohl nicht ziehen

20.01.2026 - 17:24
Bald Kollege von Remo Freuler

Schweizer Nationalspieler Simon Sohm vor Wechsel innerhalb der Serie A

19.01.2026 - 17:31
Aurélie Csillag

Eine Schweizer Nationalspielerin wechselt zum grossen FC Liverpool

19.01.2026 - 15:42
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07