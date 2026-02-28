Arsenal will 50-Millionen-Deal über die Bühne bringen

Arsenal hat für den Sommer offenbar schon eine Investition eingeplant – die Kaufoption für einen Leihspieler soll gezogen werden.

Der FC Arsenal ist laut einem Bericht von «FootballTransfers» bereit, die Kaufoption bei Piero Hincapie zu aktivieren. Diese beläuft sich auf etwas mehr als 50 Millionen Euro und wurde im vergangenen Sommer mit dem abgebenden Bayer Leverkusen vereinbart.

Der 24-Jährige hatte im roten Bezirk Londons zunächst mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, hat sich inzwischen aber einen Stammplatz erkämpft. Hincapie wurde erst in der Innenverteidigung eingesetzt und hat mittlerweile auf der linken Abwehrseite Riccardo Calafiori auf die Bank verbannt.

Bei dem Abschluss des Transfers wurden noch keine weiterführenden Vertragsdetails zwischen Arsenal und Hincapie geklärt. Arsenal will den Nationalspieler aus Ecuador angeblich einen Vertrag bis 2031 anbieten – inklusive jährlichem Gehalt von etwa sechs Millionen Euro.