Trotz Fehlstart in neue Saison: Gerardo Seoane noch nicht angezählt

Bayer Leverkusen musste am Mittwoch mit der 0:1-Niederlage beim FC Brügge in der Champions League einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Vorderhand ist die Position von Trainer Gerardo Seoane aber noch nicht gefährdet.

Leverkusen Sportdirektor Simon Rolfes stellte nach der Pleite in Belgien klar, dass man die Überzeugung und Geduld in den Coach noch “absolut nicht” verliere. Die Leverkusener Verantwortlichen wollen gemeinsam mit dem 43-jährigen Schweizer zurück in die Erfolgsspur, wo sie sich letzte Saison befanden. Rolfes führt gegenüber “Bild” aus: “Die Ergebnisse fehlen natürlich. Aber es gab nicht in jedem Spiel eine katastrophale Leistung. Gerardo hat in Brügge in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen, das Team gut eingestellt.” Die Gesetze des Geschäfts kann man allerdings auch beim Werksklub nicht ignorieren. Die “Bild” geht davon aus, dass Seoane bis zur Länderspielpause in anderthalb Wochen eine Wende einleiten muss.

Es folgen Spiele gegen die Hertha, Atlético und Werder. Vor allem in der Bundesliga müssen nach einer neuerlichen Niederlage gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende unbedingt Ergebnisse her. Alles andere als die Qualifikation für den Europacup wäre eine grosse Ernüchterung. Vor der Saison wurde Leverkusen sogar als Konkurrent für den FC Bayern erachtet. Seoane selbst wehrte sich nicht gegen diese Betrachtung.

psc 8 September, 2022 16:48