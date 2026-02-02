SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihabbruch

Bayer Leverkusen holt Verteidiger Tim Oermann frühzeitig aus Graz zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 19:17
Bayer Leverkusen holt Verteidiger Tim Oermann frühzeitig aus Graz zurück

Bayer Leverkusen bricht die eigentlich bis Saisonende geplante Leihe von Tim Oermann ab. Der 22-jährige Innenverteidiger kehrt von Sturm Graz zum Bundesligisten zurück.

Leverkusen zahlte im vergangenen Sommer für seine Dienste knapp 2 Mio. Euro an den VfL Bochum. Oermann sollte Spielpraxis in Österreich sammeln, was er auch tat. Er blickt auf 24 Pflichtspiele mit Sturm Graz zurück.

Nun hat Bayer 04 selbst Bedarf am Abwehrspieler und holt ihn deshalb vorzeitig zurück. «Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt», sagt Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner grossen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden.»

Mehr Dazu
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Mehr entdecken
Leihabbruch

Bayer Leverkusen holt Verteidiger Tim Oermann frühzeitig aus Graz zurück

2.02.2026 - 19:17
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
BVB vs. Bayer

Deutsches Playoff-Duell in der Champions League möglich

29.01.2026 - 10:17
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

27.01.2026 - 09:58
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

26.01.2026 - 17:10
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

26.01.2026 - 10:48
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Mehr Spielpraxis

Leverkusen denkt über Leihe von Ben Seghir nach

25.01.2026 - 19:52
Konkurrenz aus Frankreich

Bayer Leverkusen mit Angebot für El Karouani

21.01.2026 - 18:39
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe

6.01.2026 - 19:36