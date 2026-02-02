Bayer Leverkusen holt Verteidiger Tim Oermann frühzeitig aus Graz zurück

Bayer Leverkusen bricht die eigentlich bis Saisonende geplante Leihe von Tim Oermann ab. Der 22-jährige Innenverteidiger kehrt von Sturm Graz zum Bundesligisten zurück.

Leverkusen zahlte im vergangenen Sommer für seine Dienste knapp 2 Mio. Euro an den VfL Bochum. Oermann sollte Spielpraxis in Österreich sammeln, was er auch tat. Er blickt auf 24 Pflichtspiele mit Sturm Graz zurück.

Nun hat Bayer 04 selbst Bedarf am Abwehrspieler und holt ihn deshalb vorzeitig zurück. «Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt», sagt Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner grossen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden.»