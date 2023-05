FC Arsenal schweigt zur Zukunft von Granit Xhaka

Der Wechsel von Granit Xhaka zu Bayer Leverkusen soll abseits des laufenden Spielbetriebs bereits eingefädelt worden sein. Der FC Arsenal will dazu keine Auskunft geben.

Mikel Arteta hat keine Lust, über die weitere Zusammenarbeit mit Granit Xhaka Auskunft zu erteilen. "Ich kann und werde nicht über die Zukunft irgendeines Spielers sprechen", sagte der Trainer des FC Arsenal am Freitag. "Wir müssen die Saison zu Ende bringen, das tun, was wir tun müssen, und dann für die nächste Saison planen."

Befragt zu Xhaka wurde Arteta während der Pressekonferenz vor dem abschliessenden Heimspiel in der Premier League gegen Wolverhampton (Sonntag, 17.30 Uhr). Nach sieben Jahren auf der britischen Insel dürfte es die letzte Partie für Xhaka im roten Trikot des Londoner Traditionsklubs sein.

Zumindest an den Vereinsfarben wird sich aller Voraussicht nach wenig ändern. Verschiedene Medien hatten in dieser Woche berichtet, dass der Wechsel des Nati-Stars zu Bayer Leverkusen unter Dach und Fach sei. In Kürze werde Xhaka einen bis 2027 datierten Vertrag unter dem Bayerkreuz unterschreiben, hiess es.

Der Bundesligist lässt sich den Transfer angeblich 15 Millionen Euro kosten. Xhakas Arsenal-Vertrag läuft in einem Jahr aus, so dass die Gunners in diesem Sommer unbedingt handeln müssen.

aoe 27 Mai, 2023 09:45