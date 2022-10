Florian Wirtz kündigt baldiges Comeback an

Bayer Leverkusens Jungstar Florian Wirtz will nach überstandenem Kreuzbandriss schon bald wieder voll angreifen.

Der 19-Jährige trainiert schon länger wieder auf Rasen und mit dem Ball. Bei der Reha nach seinem Kreuzbandriss im März hat er keine Rückschläge erlitten, was ein baldiges Comeback ermöglichen könnte. «Es wird nicht mehr lange dauern», sagt Wirtz am Dienstag im Hinblick auf eine Rückkehr ins reguläre Mannschaftstraining. Bislang absolviert er noch Spezialeinheiten mit Athletiktrainer Daniel Jouvin. Schon bald könnte der Hoffnungsträger für seinen Klub aber wieder auf dem Platz stehen.

Zunächst könnte er für einige Passübungen in der kommenden Woche zurückkehren. Noch fehlt laut «kicker» aber das Grüne Licht der medizinischen Abteilung. Aufgrund der Defizite nach der langen Pause wird Wirtz bis zur WM-Pause aber wohl allerhöchstens zu Jokereinsätzen kommen. Eine Teilnahme am Turnier in Katar ist wohl nicht möglich.

