SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Alles klar

Leverkusen schnappt sich das serbische Sturmtalent Aleksa Damjanovic

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 17:37
Leverkusen schnappt sich das serbische Sturmtalent Aleksa Damjanovic

Bayer Leverkusen nimmt im Hinblick auf die kommende Saison den serbischen Angreifer Aleksa Damjanovic unter Vertrag.

Der 17-Jährige wird von Roter Stern Belgrad zum Bundesligisten wechseln. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind nun alle Details geklärt. Als Ablöse fliessen für Damjanovic zunächst 5 Mio. Euro. Durch Boni kann die Summe auf bis zu 8 Millionen steigen. Roter Stern sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Der Youngster spielt in seiner Heimat bereits bei den Profis und ist Teil der serbischen U19-Nationalmannschaft. Im Sommer folgt nun erstmals der Sprung ins Ausland.

Mehr Dazu
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Mehr entdecken
Alles klar

Leverkusen schnappt sich das serbische Sturmtalent Aleksa Damjanovic

11.02.2026 - 17:37
Leihabbruch

Bayer Leverkusen holt Verteidiger Tim Oermann frühzeitig aus Graz zurück

2.02.2026 - 19:17
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
BVB vs. Bayer

Deutsches Playoff-Duell in der Champions League möglich

29.01.2026 - 10:17
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

27.01.2026 - 09:58
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

26.01.2026 - 17:10
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

26.01.2026 - 10:48
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Mehr Spielpraxis

Leverkusen denkt über Leihe von Ben Seghir nach

25.01.2026 - 19:52
Konkurrenz aus Frankreich

Bayer Leverkusen mit Angebot für El Karouani

21.01.2026 - 18:39