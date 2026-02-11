Leverkusen schnappt sich das serbische Sturmtalent Aleksa Damjanovic

Bayer Leverkusen nimmt im Hinblick auf die kommende Saison den serbischen Angreifer Aleksa Damjanovic unter Vertrag.

Der 17-Jährige wird von Roter Stern Belgrad zum Bundesligisten wechseln. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind nun alle Details geklärt. Als Ablöse fliessen für Damjanovic zunächst 5 Mio. Euro. Durch Boni kann die Summe auf bis zu 8 Millionen steigen. Roter Stern sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Der Youngster spielt in seiner Heimat bereits bei den Profis und ist Teil der serbischen U19-Nationalmannschaft. Im Sommer folgt nun erstmals der Sprung ins Ausland.