Leverkusens Supertalent Iker Bravo vor Wechsel zu Atlético

Der 17-jährige spanische Stürmer Iker Bravo könnte Bayer Leverkusen nur ein Jahr nach seiner Ankunft bereits wieder verlassen.

Wie die “Marca” berichtet, ist ein Transfer des Youngsters zu Atlético ein sehr heisses Thema. Der Wechsel könnte in Kürze über die Bühne gehen. Die Rojiblancos sollen Iker Bravo zunächst für zwei Jahre von Leverkusen ausleihen. Teil des Deals soll auch eine Kaufoption sein.

Atlético plant mit dem U19-Nationalspieler zunächst in der 2. Mannschaft. Erst im vergangenen Sommer wechselte Bravo aus der Jugend des FC Barcelona nach Leverkusen. Im November des vergangenen Jahres kam er zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. Davor durfte er auch im DFB-Pokal ran. Seither wartet er allerdings vergeblich auf weitere Berücksichtigungen im Profiteam. Laut einem Bericht der “Sport Bild” kam es abseits des Platzes zu einigen negativen Geschehnissen, was den Abgang Bravos bei der Werkself nun beschleunigen könnte.

psc 22 Juli, 2022 16:54