Patrick Schick erleidet neuerlichen Rückschlag

Nachdem Leverkusens tschechischer Stürmer Patrick Schick nach langwierigen Leistenproblemen zuletzt auf den Platz zurückkehrte, muss der 27-Jährige jetzt erneut einen Rückschlag verkraften.

Der Angreifer, der seit Oktober des vergangenen Jahres immer wieder ausfiel, hat weiterhin Probleme, wie Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch offenbaren muss: «Er hat immer noch Schmerzen an der Stelle und deswegen kann er leider nicht mit nach Budapest.» Auch für das Bundesligaspiel gegen den FC Bayern am kommenden Sonntag wackelt Schick. Rolfes führt aus: «Wir müssen ehrlicherweise die nächsten Tage abwarten. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es könnte schwierig werden, aber vielleicht klappt es noch.»

Eine Operation, um die Leistenprobleme in den Griff zu kriegen, ist vorderhand nicht geplant: «Wir hoffen weiter, dass wir das so und auch zeitnah wieder in den Griff bekommen, dass er nicht lange ausfällt. Aber es ist eben keine einfache Region und keine einfache Verletzung. Deshalb muss man immer schauen, dass man in Schritten vorwärtskommt.»

psc 15 März, 2023 14:31