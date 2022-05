Ein Premier League-Klub legt sich bei Moussa Diaby voll ins Zeug

Der französische Nationalspieler Moussa Diaby von Bayer Leverkusen steht auf der Wunschliste von Premier Ligist Newcastle United ganz oben.

Die Magpies werden in diesem Sommer gemäss “L’Équipe” grosse Anstrengungen unternehmen, um den 22-jährigen Flügelstürmer unter Vertrag nehmen zu können. Das Problem: Diaby steht in Leverkusen bis 2025 unter Vertrag und verfügt über keine Ausstiegsklausel. Eine Verpflichtung wird entsprechend teuer. Dank der saudischen Besitzer scheint die Finanzierung allerdings gesichert. Ob Leverkusen seinen Topstürmer ziehen lässt, ist aber offen. Diaby spielt seit drei Jahren für die Werkself und hat in der abgelaufenen Saison für seinen Verein mit 17 Toren und 14 Assists in 42 Pflichtspielen geglänzt.

psc 27 Mai, 2022 11:16