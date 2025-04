Türken & Saudis wittern nach Rückschlagen Chance bei Granit Xhaka

Granit Xhaka könnte das Titelrennen mit Bayer Leverkusen durch das magere 1:1 beim FC St. Pauli am Sonntag endgültig verloren haben. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt nun bereits acht Punkte. Die Titelchancen im DFB-Pokal und in der Champions League sind schon dahin. Es droht eine insgesamt ernüchternde Spielzeit - die vielleicht zu einem Wechsel von Granit Xhaka führen könnte.

Wie "Sky" berichtet, buhlt vor allem Galatasaray intensiv um den Schweizer Nati-Captain. Spielerberater Mehmet Eser weilte demnach zuletzt als Vermittler in Istanbul. Gala wäre bereit, das Salär Xhakas, das dieser derzeit in Leverkusen bezieht, zu zahlen.

Der Mittelfeldstratege wird zudem von noch zahlungskräftigeren Klubs aus Saudi-Arabien umgarnt. Leverkusen seinerseits ist an einem Abgang des Mittelfeldprofis aktuell wohl eher nicht interessiert. Xhaka ist auch in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler im Ensemble von Trainer Xabi Alonso. Noch nicht ganz klar scheint, ob sich Xhaka selbst einen Wechsel vorstellen kann oder er seinen bis 2028 gültigen Kontrakt bei Bayer 04 auf jeden Fall erfüllen will.

psc 21 April, 2025 11:14