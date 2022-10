Xabi Alonso verrät: Neben Leverkusen gab’s auch andere Anfragen

Am Donnerstag stellte Bayer Leverkusen Xabi Alonso als neuen Cheftrainer vor. Der Spanier gab sich dabei überzeugt von der Aufgabe beim Bundesligisten.

Xabi Alonso ist zurück in der Bundesliga. Einst Spieler beim FC Bayern gewesen, ist er nun Chefcoach von Bayer Leverkusen. Dabei hätte der einstige Mittelfeldspieler durchaus auch in Spanien bleiben können. Dort gab es Offerten, wie der 40-Jährige bestätigte: «Ja, es gab Anfragen. Aber bei mir ist es so, dass Dinge in meinem Kopf bleiben, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. So war es bei Bayer. Ich kenne die deutsche Mentalität, ich kenne die Seriosität. Das hilft.»

Nun in Leverkusen zu sein, sei für ihn «eine grosse Ehre. Nach fünf Jahren habe ich bestimmt einiges an Deutsch vergessen. Aber ich werde es probieren. Es ist ein grosses Projekt und wir haben grosse Ziele zu erreichen», sagte der Übungsleiter, der bis Ende Juni 2024 unterzeichnete.

adk 6 Oktober, 2022 13:16