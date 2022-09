Borussia Dortmund versieht Jude Bellingham mit einem Rekordpreisschild

Jude Bellingham ist einer der am heissesten umworbenen (jungen) Fussballer der Welt. Borussia Dortmund winkt bei einem Verkauf des Mittelfeldjuwels der grosse Geldsegen. Die Ablöseforderung ist horrend.

Der englische Nationalspieler ist ohne Ausstiegsklausel bis 2025 an den BVB gebunden. Laut «The Athletic» möchte Dortmund den Kontrakt mit dem Antreiber sogar noch einmal verlängern und bietet dafür auch eine Erhöhung des Salärs. Ob Bellingham darauf eingeht, ist noch ungewiss. Das Interesse an ihm ist vor allem in der Premier League riesig.

Einen Verkauf kann der BVB nicht komplett ausschliessen. Dem Bericht zufolge wird man Bellingham aber nicht unter der Summe von 150 Mio. Euro abgeben! Ein solcher Betrag floss noch nie für einen Bundesliga-Spieler.

Die potenten Interessenten wie Chelsea, ManUtd, ManCity, Liverpool oder Real Madrid könnten sich aber selbst von diesem Preisschild nicht abschrecken lassen.

psc 21 September, 2022 12:25