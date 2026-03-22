Borussia Dortmund trennt sich überraschend von Sebastian Kehl

Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde die Zusammenarbeit „einvernehmlich“ beendet – eine Entscheidung, die intern offenbar bereits länger gereift war.

Damit endet Kehls Zeit als Sportdirektor der Schwarzgelben mit sofortiger Wirkung. Sportgeschäftsführer Lars Ricken erklärte, dass man sich nach intensiven Gesprächen gemeinsam zu diesem Schritt entschieden habe. Auch Geschäftsführer Carsten Cramer sei in den Austausch eingebunden gewesen. Demnach habe sich herauskristallisiert, dass der kommende Sommer der richtige Zeitpunkt für eine Neuausrichtung sei – weshalb man die Trennung vorgezogen habe, um beiden Seiten Planungssicherheit zu geben.

Kehl war seit 2018 in leitender Funktion beim BVB tätig und zunächst für die Lizenzspielerabteilung verantwortlich. In dieser Phase gewann Dortmund 2021 den DFB-Pokal. 2022 rückte der frühere Profi dann zum Sportdirektor auf und begleitete den Klub unter anderem bis ins Finale der Champions League im Jahr 2024. Nun endet sein Kapitel beim Revierklub überraschend früher als erwartet.