Flügelspieler

BVB beschäftigt sich mit Offensivspieler aus Österreich

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 10:13
TSG Hoffenheim hat Kontakt zu den Beratern von Nikolaus Wurmbrand aufgenommen. Sportdirektor Andreas Schicker führte erste Gespräche über einen möglichen Transfer des 20-jährigen Flügelspielers von Rapid Wien, ein Wechsel im Winter gilt jedoch als ausgeschlossen.

Nach Informationen eines Pay-TV-Senders soll allerdings Borussia Dortmund der Wunschverein des österreichischen Nationalspielers sein. Der BVB könnte im Sommer Gelegenheit erhalten, Wurmbrand intensiver zu beobachten, wenn Rapid Wien unter Trainer Ralf Rangnick an einem Wettbewerb in den USA, Mexiko und Kanada teilnimmt.

Wurmbrand steht seit September 2024 bei Rapid unter Vertrag, sein Kontrakt läuft bis Juni 2028. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er auf 15 Einsätze mit vier Toren und zwei Vorlagen, zudem absolvierte er bislang zwei Länderspiele für Österreich. Sein Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.

