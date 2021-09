Ein BVB-Duo fällt bis im Oktober aus

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose muss bis im Oktober auf ein prominentes Duo verzichten.

Wie der “kicker” berichtet, werden Angreifer Giovanni Reyna und Defensivstratege Emre Can in den kommenden Wochen pausieren müssen.

Reyna verletzte sich bei der US-Nationalmannschaft am Oberschenkel und fiel bereits beim 4:3-Sieg gegen Leverkusen aus. Can muss ebenfalls wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren, die sich der 27-Jährige bereits am 3. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim zuzog. Erst im Oktober wird mit Comebacks der beiden gerechnet.

psc 13 September, 2021 09:41