BVB-Goalie Gregor Kobel soll Thema bei Newcastle United sein

Gregor Kobel könnte sich unter Umständen die Möglichkeit eines Sommerwechsels in die Premier League bieten. Der Name des BVB-Goalies poppt bei Newcastle United auf.

Newcastle United befindet sich für die nächste Saison offenbar auf der Suche nach einer neuen Nummer 1. Aaron Ramsdale ist Stand jetzt lediglich bis Ende Saison vom Ligakonkurrenten Southampton ausgeliehen – es besteht allerdings eine Kaufoption.

Laut dem Journalisten Sébastien Vidal gilt Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion als der Favorit auf einen Transfer. Sollte dieser für die Magpies zu teuer sein, im Gespräch ist eine Ablöse von mindestens 45 Millionen Euro, rückt angeblich ein Schweizer Torhüter in den Mittelpunkt.

Die Rede ist in diesem Fall von Gregor Kobel. Newcastle würde den Goalie von Borussia Dortmund schon seit mehreren Jahren beobachten. Hinsichtlich des Anschaffungspreises, so heisst es, würde Kobel im Vergleich zu Verbruggen erschwinglicher sein.

Kobel wollte vor einigen Wochen von einem BVB-Abschied allerdings überhaupt nichts wissen: «Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Deshalb ist das (ein Wechsel) gerade überhaupt kein Thema für mich.» Der Vertrag des Zürchers läuft noch bis 2028.