BVB hat den möglichen Sancho-Nachfolger gefunden

Mittlerweile deutet einiges darauf hin, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird und auf die Insel zurückkehrt. Einen potentiellen Nachfolger hat der BVB inzwischen gefunden.

Sofiane Diop hat es den Verantwortlichen der Dortmunder laut “Sky” angetan. Der 20-jährige Franzose läuft seit dieser Saison für die AS Monaco auf und zieht dort in der Offensive die Fäden. In 21 Ligaspielen steht er inzwischen bei fünf Toren. Diop kann sowohl im zentralen offensiven Mittelfeld wie auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Noch soll ihn der BVB erst beobachten, konkret ist ein Transfer also noch nicht. Dies könnte sich aber bald ändern. Im Hinblick auf die kommende Saison sollen neue Impulse gesetzt werden. Mit einem Abgang von Sancho, der eine dreistellige Millionensumme einbringen könnte, gäbe es für den Bundesligisten auf dem Transfermarkt auch einige Möglichkeiten.

psc 27 Januar, 2021 11:10