BVB hat holländischen Sancho-Ersatz an der Angel

Ob Jadon Sancho in der kommenden Saison noch für Borussia Dortmund aufläuft, ist fraglich. Manchester United buhlt weiterhin intensiv um eine Rückkehr des Angreifers auf die Insel. Mit Donyell Malen hat der BVB bereits einen potentiellen Nachfolger des Jungstars im Visier.

Der 21-jährige Niederländer spielt noch in seiner Heimat bei PSV Eindhoven und ist dort unumstrittener Stammspieler. In 18 Einsätzen in dieser Saison stehen für Malen bereits 12 Treffer zu Buche. Auch für die niederländische Nationalmannschaft wird er bereits regelmässig aufgeboten. Laut “Sport Bild” wird seine Entwicklung von BVB-Sportdirektor Michael Zorc eng verfolgt.

Zu den Stärken des Angreifers zählen die gute Technik, das hohe Tempo und der Torinstinkt. Und was Malen besonders wertvoll macht, ist die Tatsache, dass er in der Offensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann: Sowohl auf dem Flügel wie auch im Zentrum, wo er beim BVB auch als Haaland-Backup fungieren könnte.

Sollte Dortmund im Sommer ein Angebot jenseits von 100 Mio. Euro für Sancho erhalten, würde sich der Bundesligist wohl gesprächsbereit zeigen. Mit einem Teil der Transfereinnahmen könnte Malen, der von Mino Raiola beraten wird, problemlos finanziert werden. Sein Vertrag in Eindhoven, wo sowohl Trainer Roger Schmidt wie auch Teamkollege Mario Götze für ihn schwärmen, läuft bis 2024.

psc 9 Dezember, 2020 01:00