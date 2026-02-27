Der BVB hat für Guirassy «viel Geld» abgelehnt

Borussia Dortmund hat im Winter ein lukratives Angebot für Serhou Guirassy ausgeschlagen.

Dies bestätigt Berater Roger Wittmann in der «Sky»-Sendung «Triple – der Hagedorn Fussballtalk». Den Namen des interessierten Klubs will er nicht verraten, es sei jedoch um «viel Geld» gegangen. Der Agent führt aus: «Dann hab‘ ich das gemacht, was man machen muss: Ich habe den Verein gefragt. Die haben das abgelehnt. Dann war die Sache sofort wieder erledigt.» Eine Trennung von Guirassy mitten in der Saison kam für den BVB letztlich nicht infrage.

Angeblich hat der 29-jährige Torjäger in seinem bis 2028 gültigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 75 Mio. Euro.

Forciert hat Wittmann letztlich nichts: «Der Verein hat sich da committed, hat gesagt: ‚Wir sind ambitioniert und wir wollen diesen Spieler nicht abgeben, weil er eine Torgarantie hat.'» Guirassy steht in dieser Saison bei 16 Pflichtspieltoren.