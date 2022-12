BVB verfolgt die Spur von Feyenoord-Talent Lutsharel Geertruida

Borussia Dortmund könnte im Hinblick auf die kommende Saison gleich beide Aussenverteidigerpositionen neu besetzen. Während links Ramy Bensebaini von Ligakonkurrent Gladbach eine Option ist, steht für rechts der niederländische Youngster Lutsharel Geertruida im Fokus.

Der 22-Jährige läuft weiterhin in seiner Heimat für Feyenoord auf und bestritt dort in der aktuellen Saison 15 Partien. Laut einem Bericht von «1908.nl» beobachtet der BVB die Entwicklung von Geertruida sehr genau und könnte im kommenden Jahr aktiv werden, was einen allfälligen Transfer des Rechtsverteidigers angeht. Vertraglich ist dieser nur noch bis 2024 an seinen langjährigen Verein gebunden.

Ebenfalls ein Thema in Dortmund ist dem Vernehmen nach Feyenoord-Kapitän Orkun Kökcü, der im Mittelfeld die Fäden zieht und als potentieller Nachfolger von Jude Bellingham in Betracht gezogen wird.

