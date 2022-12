BVB befasst sich mit polnischem Nationalspieler Jakub Kiwior

Borussia Dortmund wird im Hinblick auf die kommende Saison wohl einige Veränderungen an der Defensive vornehmen. Raphaël Guerreiro (29), Thomas Meunier (31) und Nico Schulz (26) gelten als heisse Kandidaten für einen Abgang. Auch die Zukunft von Mats Hummels (34) ist noch ungewiss. Mindestens ein neuer Verteidiger wird kommen. Ein Kandidat, der auf gleich mehreren Positionen spielen kann, ist der Pole Jakub Kiwior.

Der 22-Jährige läuft seit Sommer 2021 für Spezia Calcio in der Serie A auf und war zuletzt an der WM auch in der polnischen Nationalmannschaft gesetzt. Er ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch auf der linken Abwehrseite oder im defensiven Mittelfeld auflaufen. Laut «Corriere dello Sport» ist Kiwior beim BVB durchaus ein Kandidat für einen Transfer. Der Linksfuss steht bei Spezia noch bis 2025 unter Vertrag. Angeblich fordert Spezia eine Ablöse von 20 Mio. Euro.

Neben Dortmund sollen ihn auch Juve, Napoli, die Roma, Milan und diverse Premier League-Klubs beobachten, was den Preis sicherlich nicht drückt.

psc 28 Dezember, 2022 17:08