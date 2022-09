BVB-Trainer Edin Terzic gibt Update zur Ausfallzeit von Gregor Kobel

BVB-Keeper Gregor Kobel hat einen Muskelfaserriss erlitten und fällt vorerst aus. Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Kopenhagen umreisst Dortmunds Trainer Edin Terzic die ungefähre Ausfallzeit des Schweizers.

Am Dienstagmorgen habe es eine abschliessende Untersuchung gegeben, erklärt Terzic auf einer Pressekonferenz und ergänzt: “Wir müssen jetzt gucken, wie sich das in den ersten Tagen entwickelt. Wir hoffen, dass es nicht allzu lange dauert. Aber er wird uns jetzt natürlich in den nächsten ein, zwei Wochen erstmal nicht zur Verfügung stehen.” Statt Kobel steht in Dortmund erst einmal sein Backup Alexander Meyer zwischen den Pfosten.

psc 7 September, 2022 10:39