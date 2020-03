BVB vor Transfer des nächsten englischen Toptalents

Borussia Dortmund steht offenbar vor der Verpflichtung eines weiteren englischen Toptalents.

Wie die “Sport Bild” und die “Ruhr Nachrichten” berichten, hat sich der Bundesligist mit Jude Bellingham über einen Wechsel im Sommer geeinigt. Der 16-jährige Mittelfeldspieler schnürt seine Schuhe für den englischen Zweitligisten Birmingham City und ist dort bei den Profis bereits Stammspieler. In der laufenden Saison kommt er auf 31 Einsätze in der Championship, wobei ihm vier Tore und drei Assists gelungen sind.

Auch englische Topklubs wie Manchester United haben ihn auf dem Radar, der BVB scheint aber in der Pole Position zu sein, was eine Verpflichtung im Sommer angeht. Da er noch einen Ausbildungsvertrag besitzt, würde sich die Ablöse im Sommer in Grenzen halten. Es könnte ein ähnliches Modell wie einst bei Jadon Sancho zur Anwendung kommen, der 2017 für knapp 8 Mio. Euro von ManCity nach Dortmund wechselte.

psc 4 März, 2020 09:37