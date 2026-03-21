BVB: Waldemar Anton mit Statement zu Wechselgerüchten

Waldemar Anton macht in einem Interview klar, dass er sich mit Gerüchten um seine Person nicht befasst – und der volle Fokus auf seine Aufgaben beim BVB liegt.

Waldemar Anton setzt sich nicht mit Wechselgerüchten um seine Person auseinander. «Ob es Gerüchte gibt oder nicht, bekomme ich gar nicht mit», stellt der 29-Jährige bei den «Ruhr Nachrichten» klar. «Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Egal, ob es um mich oder andere geht. Im Fussball wird immer viel spekuliert.»

Anton ist bei Borussia Dortmund unangefochtener Stammspieler und absolvierte in dieser Saison bereits 36 Pflichtspiele, die sich auf 3207 Minuten verteilen. Sein Vertrag ist bis 2028 ausgelegt, so dass momentan keine Notwendigkeit einer Verlängerung besteht.

«Ein Klub wie Borussia Dortmund will und sollte um Titel mitspielen. Meine Lust darauf ist sehr gross», hat Anton mit dem BVB in den kommenden Jahre noch einiges vor. Am liebsten natürlich weiterhin als gesetzter Stammspieler.

Anton spielt seit 2024 für den BVB, der seinerzeit eine Ablöse von etwas mehr als 20 Millionen Euro in den aktuellen deutschen Nationalspieler investierte.