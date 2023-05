BVB war an Aleksandr Golovin interessiert

Der BVB beschäftigte sich in diesem Winter konkret mit Aleksandr Golovin. Das bestätigt dessen Berater.

Aleksandr Golovin weckte in den vergangenen Monaten Interesse bei Borussia Dortmund. «Ist es wahr, dass Golovin selbst einen Wechsel zur Borussia im Winter abgelehnt hat? Null Wahrheit, völliger Blödsinn. Es gab Interesse aus Dortmund, aber ich weiss nicht, wie die Verhandlungen zwischen den Vereinen verlaufen sind», erklärt Berater Alexander Klyuev bei «championat.com».

In manchen Ecken des Internets war davon zu lesen, dass der BVB Golovins Klub AS Monaco 40 Millionen Euro für einen Transfer geboten hatte. Für den 26-Jährigen kam es am Ende aber dann tatsächlich nicht infrage, seine Zelte im Fürstentum abzubrechen – Golovin verlängerte im Februar bis 2026.

Klyuev berichtet ausserdem, dass Dortmund einmal wegen Quincy Promes auf Scoutingmission unterwegs war: «Borussia ist schon lange an Golovin interessiert. Ihr Chefscout kam, um ihn beim Spiel CSKA gegen Spartak im August 2017 zu beobachten. Er hat sich Sashka und Promes angeschaut. Er mochte Golovin, Quincy aber nicht. Damals haben wir Visitenkarten ausgetauscht. Borussia sammelte eine ganze Reihe von Daten über Golov.»

aoe 6 Mai, 2023 16:46