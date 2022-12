BVB-Zukunft: Raphael Guerreiro soll Entscheidung getroffen haben

Borussia Dortmund soll ohnehin nicht verfolgt haben, den auslaufenden Vertrag von Raphael Guerreiro nochmals zu verlängern. Nun entscheidet sich offenbar auch der WM-Fahrer gegen eine Zukunft beim BVB.

Raphael Guerreiro wird sich demnächst auf die Suche nach einem neuen Verein begeben. Nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» ist der 28-Jährige zu dem Entschluss gekommen, seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag nicht noch einmal zu verlängern.

Der BVB reagiert derweil verschlossen, will nichts von Guerreiros Entscheid wissen – und verweist im Zuge dessen auf noch ausstehende Gespräche. In den letzten Monaten war immer mal wieder berichtet worden, dass der BVB ohnehin nicht das ganz grosse Interesse daran zeige, Guerreiros Vertrag zu verlängern.

Dem gebürtigen Franzosen mit portugiesischem Pass werden insbesondere seine Schwächen in der Defensivarbeit zur Last gelegt. Mit Portugal steht Guerreiro bei der WM im Viertelfinale, trifft dort an diesem Samstag (16 Uhr) auf das Überraschungsteam Marokko.

Ob vielleicht sogar ein Abgang im Winter möglich ist? Immerhin hätte der BVB dann die Möglichkeit, letztmals eine Ablöse für Guerreiro zu kassieren. Mit einem Tor und zwei Vorlagen bei der WM sind seine Auftritte ordentlich. Interessenten werden mit Leeds United, West Ham United und Juventus Turin bereits gehandelt.

aoe 10 Dezember, 2022 10:43