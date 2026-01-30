Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

Am Freitag wurden in Nyon die Playoff-Paarungen in der Champions League ausgelost. Einige hochkarätige Duelle wurden ermittelt.

So treffen beispielsweise Borussia Dortmund aus der Bundesliga und Atalanta aus der Serie A aufeinander. Zudem kommt es zu einem Ligue 1-internen Vergleich zwischen Paris St. Germain und Monaco. Zudem kreuzen sich Juventus und Galatasaray auf dem Spielfeld. Zudem kommt es zum Rematch zwischen Benfica und Real Madrid: Dank einem Treffer in der Nachspielzeit zum 4:2-Sieg qualifizierten sich die Portugiesen noch für die K.o.-Phase.

So sehen die Duelle aus:

Monaco – PSG

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Qarabag – Newcastle United

FC Brügge – Atlético

Bodø Glimt – Inter Mailand

Olympiakos Piräus – Leverkusen

Die Paarungen werden am 17. und 18. Februar und 24. und 25. Februar ausgetragen.

Wie es danach in den Achtelfinals weitergeht, ist offen. Es findet dann eine weitere Auslosung statt.