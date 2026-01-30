SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 12:33
Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

Am Freitag wurden in Nyon die Playoff-Paarungen in der Champions League ausgelost. Einige hochkarätige Duelle wurden ermittelt.

So treffen beispielsweise Borussia Dortmund aus der Bundesliga und Atalanta aus der Serie A aufeinander. Zudem kommt es zu einem Ligue 1-internen Vergleich zwischen Paris St. Germain und Monaco. Zudem kreuzen sich Juventus und Galatasaray auf dem Spielfeld. Zudem kommt es zum Rematch zwischen Benfica und Real Madrid: Dank einem Treffer in der Nachspielzeit zum 4:2-Sieg qualifizierten sich die Portugiesen noch für die K.o.-Phase.

So sehen die Duelle aus:

Monaco – PSG
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabag – Newcastle United
FC Brügge – Atlético
Bodø Glimt – Inter Mailand
Olympiakos Piräus – Leverkusen

Die Paarungen werden am 17. und 18. Februar und 24. und 25. Februar ausgetragen.

Wie es danach in den Achtelfinals weitergeht, ist offen. Es findet dann eine weitere Auslosung statt.

Mehr Dazu
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Unterschiedliche Vorstellungen

PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Lage spitzt sich zu

PSG erfüllt Forderungen von Upamecano, die Bayern geraten unter Druck
Spätestens im Sommer

Fenerbahce plant Überraschungsdeal mit PSG-Verteidiger Lucas Beraldo
Mehr entdecken
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
Nach 22 Minuten ausgewechselt

PSG-Coach Luis Enrique befürchtet schlimme Verletzung bei Kvaratskhelia

29.01.2026 - 10:07
Leihabbruch denkbar

Juve kann bei Bemühungen um Kolo Muani auf die Spurs zählen

28.01.2026 - 16:57
Weltfussballer soll kommen

Die Saudi-Liga startet für den Sommer das Projekt Ousmane Dembélé

28.01.2026 - 14:24
Mehr Gehalt

PSG verhandelt mit Dembélé – Durchbruch lässt auf sich warten

21.01.2026 - 18:08
Nach Spanien

Paris bremst Pläne bei Kang-in Lee

21.01.2026 - 17:00
Überzeugung

PSG will bei Enzo Fernández ernst machen

21.01.2026 - 08:03
PSG ist dran

Zukunft von Enzo Fernández weiterhin offen

18.01.2026 - 18:56
Fast über Wechsel einig

Bei Barça auf dem Sprung – PSG schnappt sich wohl Toptalent

17.01.2026 - 10:46
Neuer Vertrag

PSG bindet seinen Spielmacher Fabian Ruiz langfristig

13.01.2026 - 11:32