Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen
Am Freitag wurden in Nyon die Playoff-Paarungen in der Champions League ausgelost. Einige hochkarätige Duelle wurden ermittelt.
So treffen beispielsweise Borussia Dortmund aus der Bundesliga und Atalanta aus der Serie A aufeinander. Zudem kommt es zu einem Ligue 1-internen Vergleich zwischen Paris St. Germain und Monaco. Zudem kreuzen sich Juventus und Galatasaray auf dem Spielfeld. Zudem kommt es zum Rematch zwischen Benfica und Real Madrid: Dank einem Treffer in der Nachspielzeit zum 4:2-Sieg qualifizierten sich die Portugiesen noch für die K.o.-Phase.
So sehen die Duelle aus:
Monaco – PSG
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabag – Newcastle United
FC Brügge – Atlético
Bodø Glimt – Inter Mailand
Olympiakos Piräus – Leverkusen
Die Paarungen werden am 17. und 18. Februar und 24. und 25. Februar ausgetragen.
Wie es danach in den Achtelfinals weitergeht, ist offen. Es findet dann eine weitere Auslosung statt.