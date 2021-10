Embolo überragt, Zeqiri verpasst Doppelpack

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre auf den Rasenplätzen des Kontinents unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt den Überblick zu den Leistungen.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Im Heimspiel gegen den KSC (2:2) war Jan Elvedi der Garant für den Punktgewinn seines Teams. In der ersten Halbzeit verteidigte er gleich zweimal stark, in der zweiten Spielhälfte trat Elvedi dann als Vorlagengeber in Erscheinung. Der Legionär legte den Ausgleichstreffer per Kopf vor (58.).

Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:1 (1:1)

Der BVB klettert durch den knappen Heimsieg gegen Underdog Augsburg vorübergehend auf den 2. Platz. Gregor Kobel hatte nach wenigen Minuten Probleme, sicherte den Ball aber im Nachfassen. Die kurze Unsicherheit überwunden war es ein Spiel, in dem er dann wenig zu tun bekam. Manuel Akanji stand gewohnt sicher und war in eine Aktion verwickelt, die vor allem Landsmann Andi Zeqiri komplett anders sah. Der Augsburger Stürmer erzielte seinen ersten FCA-Treffer und hatte in der 53. Minute sogar schon über seinen Doppelpack gejubelt. Bei der Entstehung des Treffers ging er jedoch regelwidrig gegen Akanji vor.

VfL Wolfsburg – Borussia M’gladbach 1:3 (1:2)

Was für ein Nachmittag für Breel Embolo! Schon nach fünf Minuten schlug das Herz hoch, als der ehemalige FCB-Stürmer nach einem verunglückten Schussversuch von Denis Zakaria zum Fallrückzieher ansetzte und diesen auch zur frühen Führung im Tor unterbrachte (die Szene im VIDEO). Und das war noch nicht alles, was Embolo zu bieten hatte. Nur zwei Minuten später war er es abermals, der diesmal aber stark den Treffer von Jonas Hofmann vorbereitete.

Auf Gladbacher Seite waren ansonsten Yann Sommer und Nico Elvedi aufgeboten. Sommer sicherte sich kurz vor Schluss einen Assist, nachdem Joe Scally einen langen Schlag des Goalies ausnutzte. Wolfsburgs Kevin Mbabu war rechts hinten stets auf dem Posten und grätschte einmal stark gegen Embolo. Renato Steffen wartete vergeblich auf seine Einwechslung.

Benjamin Siegrist (Dundee United): Seit Neuestem führt der Goalie sein Team sogar als Captain auf das Feld. Gegen Ross County (1:0) hielt Benjamin Siegrist zum vierten Mal die Null. In der Tabelle steht Dundee auf Platz 5.

aoe 2 Oktober, 2021 17:58