Entscheidung um die Zukunft von BVB-Stürmer Donyell Malen gefallen

Der niederländische Angreifer Donyell Malen kann seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund im Sommer 2021 nicht vollends überzeugen. Dennoch ist kein Abgang des 23-Jährigen in dieser Transferperiode geplant.

Der BVB will die Rückrunde in jedem Fall mit Malen bestreiten, berichtet «Sky». Zuletzt hiess es, dass sich sein Ex-Klub PSV Eindhoven mit dem Flügelstürmer beschäftigt, nachdem Cody Gakpo zu Manchester United gewechselt ist. Daran ist zumindest für diesen Monat aber nichts dran. Dortmund plant in der Offensive derzeit keine Neuzugänge, will aber auch keinen Spieler abgeben, der eine wichtige Rolle spielen kann. Malen gehört definitiv in diese Kategorie. Vertraglich ist er bis 2026 gebunden.

psc 5 Januar, 2023 12:03