Das Haaland-Paket ist günstiger als bisher angenommen

Ein Transfer von Erling Haaland kommt für den aufnehmenden Verein im Sommer sehr teuer. Allerdings weniger teuer als bisher berichtet.

In der Vergangenheit war die Rede von deutlich mehr als 300 Mio. Euro, die eine Verpflichtung des norwegischen Torjägers nach dieser Saison kostet. Laut “Sky” wird es nicht ganz so teuer: Haaland soll ein Jahressalär von rund 33 Mio. Euro fordern. Dazu kommen die fixe Ablöse in Höhe von 75 Mio. Euro und Beraterprovisionen für Mino Raiola und Vater Alf-Inge in Gesamthöhe von 55 Mio. Euro. Bei einem Fünfjahresvertrag für Haaland kommt man auf insgesamt etwas weniger als 300 Mio. Euro.

Natürlich ist das immer noch ein sehr teures Paket, ein Hintertürchen beispielsweise für die Bayern soll es aber noch geben. Laut “Sport Bild” entscheidet der Serienmeister Anfang Mai über das Transferbudget für den Sommer. Ob Haaland da reinpassen würde, bleibt abzuwarten. Ausserdem ist der Jungstar wohl auch nur dann ein Thema, wenn Robert Lewandowski den Verein verlassen sollte.

Unklar ist ausserdem, ob es im März tatsächlich zu einem Gespräch zwischen dem Torjäger und Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic kam. Die involvierten Personen und Parteien geben dazu keinen Kommentar ab.

psc 27 April, 2022 12:03