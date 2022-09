Ex-BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou findet endlich neuen Klub

Der französische Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou ist seit Anfang Juli auf Klubsuche. Nachdem sein Kontrakt bei Borussia Dortmund auslief und nicht verlängert wurde, begann die Klubsuche und zog sich bis heute hin. Nun scheint aber eine Lösung in Sicht.

Wie “RMC” berichtet, steht Zagadou vor dem Wechsel in die Premier League. West Ham United hat sich angeblich als Favorit auf ein Engagement des 23-Jährigen aufgedrängt. Zuvor zerschlug sich ein Transfer des Abwehrspielers in die Serie A. Inter Mailand und die AS Roma wurden zwischenzeitlich als Interessenten gehandelt.

Mit Olympique Lyon ist auch noch ein Klub aus Zagadous französischer Heimat im Rennen. Die Hammers scheinen aber in der Pole Position zu sein.

psc 13 September, 2022 16:49