Jungstar Giovanni Reyna dürfte für 4 Nationalmannschaften auflaufen

Giovanni Reyna ist einer der grossen Shooting Stars der Bundesliga. Der BVB-Profi hat eine wichtige Entscheidung noch vor sich: Für welche Nationalmannschaft läuft er künftig auf?

Die naheliegende Lösung wären die USA. In jenem Land wurde Giovanni Reyna ausgebildet und für die Vereinigten Staaten läuft er bisher auch in den Juniorenauswahlen auf. Allerdings hat der 17-Jährige noch weitere Optionen: So könnte er laut “The Athletic” etwa für sein Geburtsland England auflaufen. Zudem wären aufgrund seiner Grosseltern auch Argentinien oder Portugal Optionen.

Reyna soll noch ziemlich unentschieden sein. Die Entscheidung lässt sich dann nicht mehr rückgängig machen, wenn er für eines der Länder in einem Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz steht.

psc 24 Februar, 2020 11:29