Gregor Kobel erhält dickes Sonderlob von Zorc

BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist mit den Leistungen des neuen Goalies Gregor Kobel bislang sehr zufrieden.

Der Schweizer Keeper sei “ruhig und konzentriert”, sagt Zorc dem “kicker” und führt aus: “Er strahlt sie auf dem Platz aus, er strahlt sie in den Spielen aus. Wie er im Tor steht, wie er sich nach Gegentoren verhält, das ist sehr zielorientiert und gierig.” In dieser Woche wird Kobel erstmals in der Champions League spielen. Ein besonderer Moment, wie sich Zorc im Vorfeld sicher ist: “Das wird für ihn eine besondere Motivation sein, weil er das bisher noch nicht oft erlebt hat.”

Dortmund legte im Sommer für den 23-Jährigen 15 Mio. Euro Ablöse hin. Kobel hat sich wie erwartet als Stammgoalie gegen seine Landsmänner Marwin Hitz und Roman Bürki durchgesetzt.

psc 13 September, 2021 09:49