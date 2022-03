Haaland vor seinen letzten BVB-Spielen? “Werden ihn die letzten Wochen brauchen”

Erling Haaland feierte am Sonntag nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback für Borussia Dortmund. Der Stürmer dürfte vor seinen letzten BVB-Spielen stehen.

Für die letzten 27 Minuten durfte Erling Haaland beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld mitwirken. Der Norweger laborierte zuvor an einer Muskelverletzung und fehlte den Westfalen seit Ende Januar. Nun ist er zurück auf dem Rasen, könnte die Dortmunder aber dank Ausstiegsklausel zum Saisonende verlassen.

“Wir sind alle glücklich für Erling. Das Erste, was ich ihm nach dem Abpfiff gesagt habe war: ‘Ich bin glücklich, dass du zurück bist'”, sagte Mittelfeldspieler Axel Witsel nach dem Sieg am Sonntagabend gegen Arminia Bielefeld beim norwegischen TV-Sender “Viaplay Football”: “Wir werden sehen, ob er in den nächsten Spielen in der Startelf stehen kann. Wir hoffen es, denn wenn Erling gesund ist, ist er ein wichtiger Spieler für uns, ein Torjäger. Wir werden ihn für die letzten Spiele und Wochen brauchen.” Eine Andeutung, dass Haaland danach nicht mehr für den BVB stürmt? Durchaus möglich.

adk 14 März, 2022 09:16