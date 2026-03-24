Das Interesse des BVB an Jadon Sancho ist sehr real und konkret

Jadon Sancho könnte im Sommer tatsächlich ein drittes Mal zu Borussia Dortmund zurückkehren.

Der englische Angreifer steht vor einer ungewissen Zukunft: Dies ist für den BVB jedoch ein Vorteil. Im Sommer wird nämlich keine Ablösezahlung mehr fällig. Der Vertrag des von Manchester United an Aston Villa ausgeliehenen Profis läuft aus. Eine Weiterbeschäftigung scheint bei beiden Vereinen kein Thema zu sein. Sancho wird also verfügbar.

Und der 25-Jährige hat nur gute Erinnerungen an Dortmund. Seine beiden Engagements (2017 – 2021 und Januar bis Juni 2024) waren von Erfolgen gekrönt. Sancho hat dort jeweils auch die besten Leistungen seiner Karriere gezeigt. Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt nun in Bezug auf «The Athletic», dass es von Seiten des Bundesligisten ebenfalls Interesse an einer neuerlichen Zusammenarbeit gibt.

Knackpunkt sind die finanziellen Parameter: Sancho müsste für ein BVB-Engagement sein bisheriges Jahressalär von rund 15 Mio. Euro auf bis zu 9 Mio. Euro oder weniger kürzen. Woanders könnte er möglicherweise deutlich mehr verdienen. Ob er diesen Kompromiss für eine sportlich äusserst interessante Ausgangslage in Kauf nimmt, ist noch offen.