Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Thomas Stamm (Dynamo Dresden): Gelang am Samstag mit seiner Mannschaft ein extrem wichtiger Punktegewinn, auswärts auf Schalke wurde 2:2 gespielt. Thomas Stamm und Dresden belegen in der 2. Bundesliga den vorletzten Tabellenplatz. Es bestehen aber noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt.

Johan Manzambi (SC Freiburg): Ein gebrauchter Nachmittag für den aktuellen Schweizer Nationalspieler. Zumindest wurde das Heimspiel gegen Bremen mit 1:0 gewonnen. Johan Manzambi traf kurz nach dem Ende der Pause einen Gegenspieler bei dessen Klärungsversuch an der Wade. Da der Bremer dabei auch noch wegrutschte, sah die Szene schlimm aus. Nach Konsultation des Videoassistenten wurde auf glatt Rot für Manzambi entschieden. Auf Bremer Seite wartete Isaac Schmidt vergeblich auf seine Einwechslung.

Mainz 05 – Augsburg 2:0 (1:0)

Mainz klettert unter Urs Fischer in der Tabelle immer weiter nach oben, das Heimspiel gegen Augsburg wurde mit 2:0 gewonnen. Captain Silvan Widmer spielte auf der linken offensiven Seite und wurde in den Schlussminuten ausgewechselt. Auf Augsburger Seite kamen Cédric Zesiger und Fabian Rieder erst nach der Halbzeit in die Partie – Zesiger spielte die zweite Hälfte komplett, Rieder lediglich die letzten zehn Minuten.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Holte mit seinem Team den fünften Sieg in Folge in der Bundesliga, diesmal auswärts gegen Wolfsburg mit 2:1. Gregor Kobel hatte gleich nach Wiederanpfiff Glück, dass ein unsauberer Pass ins Zentrum vom Gegner nicht genutzt wurde. In der 72. Minute parierte Kobel stark mit der Brust.

Miro Muheim (Hamburger SV): Nach sechs Spielen in der Bundesliga ohne Sieg fuhren Miro Muheim und seine Kollegen am Samstag auswärts gegen Heidenheim beim 2:0-Sieg einen ganz wichtigen Dreier ein. Muheim wurde dabei grosse Ehre zuteil – er durfte sein Team als Captain auf den Rasen geleiten. Von ihm ging dann auch ein ordentliches Spiel aus. Kleiner Extraanhang: Der vom FCB gekommene Philip Otele stand in der Startelf und feierte mit einer Torvorlage ein Klasse-Debüt.