Kehl warnt vor Bayern: «Wir müssen eine Schippe drauflegen»

Borussia Dortmund setzte sich zwar mit 4:1 gegen den FC Sevilla durch, doch Sportdirektor Sebastian Kehl hatte danach trotzdem etwas auszusetzen.

Nach dem 2:3 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln gab es für Borussia Dortmund in der Champions League ein 4:1 gegen den FC Sevilla. Ein Befreiungsschlag vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern? «Das tut natürlich unheimlich gut, aber mehr ist es auch nicht. Wir müssen am Wochenende eine bessere Leistung bringen als heute, um Bayern München zu schlagen», wird Sebastian Kehl von der «Sport Bild» zitiert.

Der Sportdirektor des BVB sagte am Mittwochabend: «Heute war auch nicht alles rosig. Wir hatten auch ein bisschen Glück. Wir müssen eine Schippe drauflegen.» Der FC Bayern besiegte derweil am Dienstagabend Viktoria Pilsen mit 5:0.

adk 6 Oktober, 2022 14:43