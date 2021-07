Der 1. FC Köln buhlt um BVB-Stürmer Steffen Tigges

Der 1. FC Köln möchte sich bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund mit Stürmer Steffen Tigges bedienen.

Im Raum steht laut “kicker” und “Ruhr Nachrichten” ein Leihgeschäft. Die beiden Klubs sollen sich im intensiven Austausch befinden. Tigges würde in Köln wohl mehr Einsatzgelegenheiten in der Bundesliga erhalten. Der BVB hat den 22-jährigen Linksfuss erst zu Beginn dieses Jahres zu den Profis hochgezogen. Die Konkurrenz in der Offensive ist riesig, bisher stehen für den Youngster erst sechs Bundesliga-Kurzeinsätze zu Buche. Köln sähe für Tigges eine tragendere Rolle vor. Der Durchbruch in der Bundesliga könnte in der Domstadt wohl eher bzw. einfacher klappen.

psc 22 Juli, 2021 16:52