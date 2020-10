Lucien Favre wird beim BVB schon wieder angezählt

Spätestens seit seinem zweiten Jahr im Verein bläst Lucien Favre bei Borussia Dortmund medial ein rauer Gegenwind entgegen. Der erste Sturm der neuen Saison ist bereits losgebrochen.

Die “Sport Bild” behauptet in der neuesten Ausgabe, dass die “meisten” Profis des BVB nicht mehr glauben, dass sie unter der Führung von Favre Titel gewinnen können. Exemplarisch wird die überraschende Niederlage in der Bundesliga beim FC Augsburg hervorgebracht. Da habe sich gezeigt, dass der BVB unter dem “alten Trainer noch die gleichen Probleme” habe. Die Klubbosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc hatten gehofft, die Mannschaft hätte einen Reifeprozess durchlebt und die Phase der zwei Gesichter überwunden. Dem sei offenbar nicht so. Favre werde intern dafür verantwortlich gemacht.

Das Problem: Gegen tiefstehende Gegner fehle dem Team nach wie vor der Plan B. Der Vorwurf des Magazins: Dem Schweizer Coach gelinge es wegen seiner eher zurückhaltenden und ruhigen Art nicht, den Spielern die “Geilheit” einzuimpfen “Schweinespiele” zu gewinnen. Es ist ein Vorwurf, mit dem sich Favre schon lange konfrontiert sieht. Immer wieder wird ihm seine angeblich zu wenig inspirierende Art an der Seitenlinie vorgehalten. Von “fehlender Leidenschaft, mangelndem Siegeswillen, zu wenigen Emotionen und keinem Stärken der eigenen Spieler”, ist die Rede.

Der Schluss: Der “fachlich hervorragende” Favre werde seine letzte Saison bestreiten. Ein klares Indiz sei auch, dass bislang keine Gespräche über eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags stattgefunden haben.

Was festzuhalten bleibt: Noch hat die Saison gerade erst begonnen, es kann noch sehr viel passieren. Ausserdem haben die Dortmunder Verantwortlichen trotz aller Kritik in den vergangenen Monaten und inzwischen gar Jahren stets zu Favre gehalten. Ein Rauswurf war bislang beispielsweise lediglich medial, aber nie wirklich konkret ein Thema. Die Behauptung, dass die Spieler nicht an Erfolg mit dem 62-Jährigen glauben, ist eine These, für die es bislang keinerlei Beweise gibt.

psc 14 Oktober, 2020 09:55