Mainz-Spielmacher Nadiem Amiri schwärmt für den BVB

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 11:02
Spielmacher Nadiem Amiri von Mainz 05 schwärmt vor dem Gastspiel bei Borussia Dortmund für den Gegner.

Der deutsche Nationalspieler hat vom BVB eine sehr hohe Meinung, wie er kundtut. «Das ist ein geiler Verein, ich liebe es, dort zu spielen. Das ist ein grosses Spiel für mich vor 80.000 und den Fans», sagt der 29-Jährige vor der Partie gegenüber «RTL/ntv» und «sport.de». Die Liebe von Amiri für Dortmund war schon immer da, wie er ausführt: «Für mich und meinen grossen Bruder war das immer ein sympathischer Verein, schon zu Zeiten von Jürgen Klopp. Es ist für jeden deutschen Spieler ein Traum, bei Borussia Dortmund zu spielen.»

Gleichzeitig betont der Mittelfeldprofi, dass er in Mainz am Freitagabend natürlich gewinnen will – und er glaubt auch daran: «Wir sind ein Angstgegner für grosse Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig.»

Der jüngst erfolgte Aufschwung in Mainz bringt er, wie viele andere auch, mit dem neuen Trainer Urs Fischer in Verbindung: «Er ist wie eine Vaterfigur, wir haben sehr viel Respekt vor ihm.»

